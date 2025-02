Campobello, costituito il nuovo gruppo giovani Avis. Il Presidente Accardo: "I giovani, punto di riferimento per il futuro dell’associazione"

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-25

Sabato 22 febbraio 2025 si è costituito il gruppo giovani Avis di Campobello di Mazara. Nella sede dell’Avis di Campobello, il presidente comunale Nino Accardo ha accolto i giovani assieme ad altri componenti del Direttivo, dando il benvenuto ai presenti.

“Avis è una realtà i cui obiettivi sono fortemente sentiti presso la nostra comunità, e i giovani sono un punto di riferimento per il futuro dell’associazione”, asserisce il presidente. "Lieti anche del raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’anno sociale”, continua Nino Accardo, “tra cui il superamento delle mille sacche di sangue e plasma, e la costituzione del gruppo giovani, avente come propria mission la coesione giovanile cittadina e di tutto il territorio belicino, tramite la creazione di eventi sociali, formativi e ricreativi che abbiano come scopo principale la promozione e la sensibilizzazione del dono e di uno stile di vita sano”.

Caloroso è stato il saluto del Consigliere Nazionale Avis Vito Puccio, del Presidente provinciale Francesco Licata, e del Coordinatore regionale, che hanno spiegato ai giovani l’importanza che ha Avis a livello nazionale, essendo l’associazione di volontariato più grande d’Italia. Soddisfazione da parte della neo-coordinatrice Miriam Martino, che si dice felice dei risultati raggiunti all’interno di Avis e della partecipazione attiva e vivida dei suoi colleghi. Miriam sarà affiancata da Rosario Cognata, vice-coordinatore, Giulio Montalto, segretario, e da 8 giovani consiglieri: Giuseppe Caravà, Salvatore Buscemi, Giovanni Ippolito, Salvatore Licata, Giovanni Lupo, Sara Maniscali, Giacomo Napoli e Giovanni Rizzuto.