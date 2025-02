Approvazione Dup 2025-2027, la soddisfazione di Lentini: "Passo importante per il Comune di Castelvetrano"

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-25

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione, che lo stesso definisce "storica" (mai approvato nei primi mesi dell’anno da oltre 30 anni) del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione 2025, anche in Consiglio Comunale.

"Un passo importante per il Comune, - comunica attraverso il profilo social ufficiale - che garantirà una gestione amministrativa più efficiente, con interventi concreti sul territorio. Il percorso, iniziato con l’approvazione degli atti in Giunta a dicembre 2024, prosegue ora con un impegno chiaro e trasparente nell’interesse della collettività.

Il DUP è il bilancio di previsione 2025 risponde agli obiettivi strategici dell’amministrazione e alle necessità della comunità, come promesso in campagna elettorale - dichiara il sindaco Lentini - un ringraziamento va al Presidente del Consiglio Comunale, Mimmo Celia, ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, alla Giunta Municipale, alla Segretaria Generale e ai responsabili delle Direzioni, per il loro impegno nella redazione tempestiva del DUP e del bilancio. Con l’approvazione di questi atti, l’amministrazione è pronta alla realizzazione di progetti ed interventi che da anni si attendevano in questa città".