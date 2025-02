Guardia medica, Comune in contatto con Asp per apertura estiva sia a Marinella che a Triscina in un bene confiscato

di: Redazione - del 2025-02-26

L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Lentini si sta muovendo per cercare di dare alle borgate, specialmente con l'arrivo della bella stagione, un presidio medico che, ad esempio a Marinella di Selinunte manca da più di un anno e mezzo dopo la chiusura della Guardia Medica nella sede di via Marco Polo. In consiglio comunale è stato un punto ampiamente trattato e proprio ieri nel corso dell'intervista rilasciata ai nostri microfoni lo stesso Sindaco ha annunciato buone notizie in merito.

"Per la Guardia Medica a Marinella di Selinunte si sta lavorando con la dirigenza della Scuola Elementare e con l'Asp per garantire questo servizio in vista dell'estate". L'Asp, a detta del Sindaco, avrebbe individuato altri locali idonei ma al riguardo è solo ed esclusivamente materia dell'Azienda Sanitaria.

A Triscina invece, Lentini rivela che: "Si sta lavorando con l'obiettivo di attivare la Guardia medica in un locale confiscato, dopo sopralluogo con l'Arch. Paquale Calamia, previ alcuni lavori di sistemazione che saranno necessari ma niente di eccezionale e la proporremo all'Asp".