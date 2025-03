Un'ottima Folgore ha la meglio sul Marsala degli ex. Tourè sugli scudi, autore di una doppietta

di: Redazione - del 2025-03-09

Una Folgore decisamente in palla ha messo sotto il Marsala degli ex fin dalle primissime battute della gara, andando in vantaggio su calcio di rigore fischiato dall'arbitro sig. Piciucco di Campobasso per un netto fallo subito da Ala. Kamara con grande abilità realizza spiazzando Furnari. I rossoneri nonostante il vantaggio cercano di colpire il Marsala che è apparso lezioso e poco incisivo. Nel finale del primo tempo, una palla vagante in area è raccolta da Tourè che prima calcia in porta e sulla ribattuta dell'estremo portiere ospite deposita la palla in rete.

La ripresa riparte con il solito copione, ed è sempre Tourè da distanza ravvicinata a calare il tris. Entrambe le compagini terminano in dieci per le espulsioni di Genesio per gli azzurri e Priola per i rossoneri. Ottimo l'arbitraggio del sig. Piciucco. Vittoria importante per la Folgore nella corsa ad evitare i playout.

La speranza è che dopo la decisione della società di vietare la curva agli ultras ed anche i tamburi in tribuna si possa ricucire lo strappo per affrontare le prossime cinque sfide decisive per ottenere la salvezza diretta.