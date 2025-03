Santa Ninfa, oggi ultimo giorno dei festeggiamenti di San Giuseppe, scopri gli eventi

di: Mariano Pace - del 2025-03-19

Cala oggi il sipario sui festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Il programma prevede ore 9,30-13,30-14,30-16,30: l’apertura del Centro Esplora Ambiente-Riserva Naturale di Santa Ninfa, ore 10,00-13,00-16,00-20,00 la visita degli Altari di San Giuseppe.

Programma manifestazioni San Giuseppe 19 marzo 2025:

- ore 11,30 Corteo “Invito ai Santi”

- ore 12,00 Pranzu di li Virgini presso Altare Pro-Loco

- ore 19,00 Santa Messa presso la Chiesa Madre,

- ore 20,00 processione del Simulacro di San Giuseppe.

Gli altari di San Giuseppe da visitare si trovano presso:

la sala Teatro Chiesa Madre Cusmaniani, piazza Libertà n. 18 (Pro-Loco Santa Ninfa),Comune di Santa Ninfa, Chiesa del Purgatorio (Confraternita E Anspi), Corso Garibaldi 25 (privato),Corso Garibaldi 77 (Cartolibreria Di Stefano-Bellafiore), Chiesa della Badia (IPSIA Santa Ninfa e Istituto Comprensivo L.Capuana), Via Arias Giardina 38 (Ottica Chiara Visione), via Scarlatti 45 (privato). A Santa Ninfa San Giuseppe è il compatrono.

“E’ tornata anche quest'anno -evidenzia il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri- la tradizione degli altari di San Giuseppe, così come è stata rinnovata lo scorso anno, con un circuito di ben 9 altari e diverse iniziative sportive e culturali che hanno animato in questi giorni la nostra città. È bello vedere tutta la comunità unita intorno a questa tradizione che viene tramandata alle nuove generazioni”. In occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe, i ristoranti cittadini proporranno pietanze tipiche.