Castelvetrano, giovane scalzo e a petto nudo in strada impaurisce i passanti. Sul posto Carabinieri e 118

Un giovane scalzo ed a petto nudo semina paura in via Partanna, nei pressi dell'incrocio con la via Minghetti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri ed i sanitari del 118. In particolare l'azione del giovane, che sicuramente non starà bene, ha impaurito una ragazza che è scappata via.

Dalle indiscrezioni raccolte, il giovane, in forte stato di agitazione si sarebbero poi disteso a terra e bloccato il traffico. I sanitari del 118 con il supporto delle forze dell'ordine intervenute, sono riuscite a far salire l'uomo all'interno dell'Ambulanza per trasportarlo in una struttura sanitaria idonea.