La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo sequestra oltre 750 kg di prodotti ittici irregolari

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-21

Nell’ambito dei continui controlli predisposti dal Comando della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, volti alla prevenzione nonché repressione di attività illecite a danno del mare e delle sue risorse, si è provveduto, nel corso della settimana, ad intensificare l’attività operativa di verifica ai punti disbarco del pescato, presso centri di distribuzione commerciale e nei locali destinati alla somministrazione di prodotti ittici al consumatore finale.

Nel corso dei suddetti controlli, i militari del nucleo ispettivo all’uopo predisposto hanno effettuato una serie di accurate verifiche che hanno dato luogo al sequestro di oltre 750 Kg di prodotti ittici (gambero rosso, pesce spada, cernia, ricciola e gambero bianco etc.) e all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 4.500,00, per la detenzione ai fini della successiva somministrazione al pubblico di prodotti ittici privi della prescritta documentazione necessaria a ricostruirne la tracciabilità.

Il prodotto ittico irregolare così rinvenuto è stato posto sotto sequestro per essere successivamente avviato alla distruzione. Il positivo risultato è stato conseguito grazie all’ennesima operazione dei militari della Guardia Costiera di Mazara del Vallo che si inserisce nella costante e diuturna attività posta in essere dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto, volta a sanzionare tutte quelle condotte illecite legate alle varie fasi della commercializzazione del prodotto ittico a garanzia della salute del consumatore finale.