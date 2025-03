Domenica a Salemi "Pani e pasta della tradizione" Evento Unpli che celebra il territorio

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-21

Preservare viva l'autenticità della cultura gastronomica locale celebrando la tradizione e avviando un confronto tra realtà culinarie diverse. È l'obiettivo di 'Pani e Pasta della Tradizione', evento organizzato per domenica 23 marzo, alle 13:30, a Salemi dal Comitato Unpli Trapani, dalla Pro Loco locale e dall'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 'Virgilio Titone' di Castelvetrano. Un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle radici del territorio.

L'iniziativa si terrà nell'atrio del Collegio dei gesuiti di Salemi e rientra nell'ambito del cartellone di eventi organizzati dal Comune in occasione della Festa di San Giuseppe. I visitatori avranno la possibilità di assaggiare la pasta tipica della tradizione di San Giuseppe di diversi comuni siciliani, preparata dagli alunni del 'Virgilio Titone': Salemi, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Misterbianco, Palazzo Adriano, Valderice e Vita. In tavola anche la pasta di San Giuseppe preparata a Lizzano, piccolo centro in provincia di Taranto dove si festeggia San Giuseppe.

'Pani e Pasta della Tradizione' coinciderà inoltre con '101 pietanze - Sapori nel Borgo', iniziativa che si terrà sempre nell'atrio del Collegio dei gesuiti e che punta a far conoscere il patrimonio enogastronomico di Salemi alla platea di visitatori che arriveranno in città in occasione della Festa di San Giuseppe.