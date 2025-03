Folgore, stangata del Giudice Sportivo a Bertoglio: 8 giornate di squalifica. A Castellammare mancheranno anche Tourè e Baiata

di: Redazione - del 2025-03-25

Stangata del Giudice Sportivo nei confronti del capitano rossonero, Christian Bertoglio che paga a caro prezzo l'espulsione rimediata domenica scorsa, nella gara Folgore-Lascari Cefalù, terminata poi con la vittoria per i rossoneri. Otto giornate di squalifica che rappresentano una delle sanzioni più pesanti subite da un calciatore rossonero negli ultimi anni. C'è un episodio, accaduto 23 anni fa, quando il calciatore rossonero Sebastiano Melia, a Castellammare nel campionato 2001/2002 venne espulso e squalificato poi dal Giudice Sportivo per sette gare.

Si legge nel comunicato ufficiale della LND Sicilia: "Squalifica per otto giornate al calciatore Christian Bertoglio, Per atto di violenza nei confronti di un avversario, nonchè per grave e reiterato contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione".

Per somma di ammonizioni mancheranno nell'anticipo di sabato al Matranga di Castellammare, anche Tourè e Baiata. Per quanto riguarda Bertoglio non si esclude che la società possa fare reclamo avverso per ottenere uno sconto. Il capitano rossonero potrebbe tornare a disposizione alla quinta giornata del campionato 2025/2026.