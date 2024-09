Il sindaco Lentini ad Ortigia, sigla intesa nella “Rete dei Borghi Marinari”

di: Redazione - del 2024-09-30

Il sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini, alla presenza dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Salvatore Barbagallo, nell'Ambito di "Divinazione EXPO 24", ha sottoscritto ieri a Ortigia, il protocollo d'intesa istitutivo della "Rete dei Borghi Marinari", una nuova iniziativa che ha coinvolto ben 20 dei 26 Comuni costieri che hanno sui rispettivi territori un Borgo Marinaro.

Questo progetto mira a valorizzare le tradizioni e le specificità dei borghi marinari, creando sinergie tra le amministrazioni locali per promuovere il turismo sostenibile, la cultura e le economie locali legate al mare. L'iniziativa è stata coordinata in collaborazione con diverse realtà locali e nazionali per mettere in rete le esperienze e le risorse dei piccoli comuni marittimi, favorendo lo sviluppo territoriale e la promozione turistica attraverso un'offerta integrata.

Ortigia, con la sua importanza storica e culturale, è stata scelta come luogo simbolico per la firma di questo protocollo, rappresentando al meglio il legame tra mare e cultura mediterranea.