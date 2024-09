di: Redazione - del 2024-09-28

Nel pomeriggio di ieri in via Pioppo a Salemi, la caduta di un grosso albero, in maniera accidentale, sulla strada poteva creare non pochi problemi, ma fortunatamente nessun danno a cose ed a persone. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che in poco tempo hanno messo in sicurezza la strada assicurando la normale viabilità.