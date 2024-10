La Collegiata dei Santi Pietro e Paolo partecipa a "I luoghi del cuore"

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-15

Il Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha lanciato nel mese di settembre la 12esima edizione del censimento “I luoghi del cuore“ che si rivolge a tutti i cittadini in Italia, ma anche all’estero, invitandoli a votare, entro il 10 Aprile 2025, quei luoghi che più amano e che si vorrebbero recuperare e valorizzare.

Il Gruppo Fai di Castelvetrano, unitamente all’Amministrazione Comunale, propone come “luogo del cuore” da votare la Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, che assieme alla Cappella Palatina di Palermo, rappresenta, in Sicilia, un raro esempio di chiesa su piano superiore.

Costruita nel 1653 per volere di Diego Aragona Pignatelli e della figlia Giovanna, in sostituzione di una più antica cappella, già aggregata al Capitolo Vaticano, la chiesa, sita nella Piazza principale della città, fu riaperta al pubblico nel 2007 dopo un lungo restauro per assolvere alle funzioni di Urban center.

Negli ultimi anni, la Sicilia è stata fra le regioni italiane, quella che ha ricevuto più voti e più finanziamenti dal FAI: la Colombaia, il Castello di Calatubo, il fiume Oreto, la Chiesa di Lentini, il Giardino della Kolimbetra nella valle dei templi di Agrigento, la Chiesa ed il Convento di San Bonaventura, sono alcuni fra i luoghi recuperati dal FAI.

Il censimento è realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Rai sta già promuovendo una campagna di sensibilizzazione a sostegno della dodicesima edizione de “I luoghi del Cuore” attraverso il racconto di luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e

l’unicità del nostro Paese.