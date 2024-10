Castelvetrano, ennesimo incidente in via XXIV maggio, sul posto gli agenti della Polizia Municipale

di: Redazione - del 2024-10-15

Ennesimo incidente stradale a Castelvetrano nella via XXIV maggio in prossimità dell'incrocio con la via Benedetto d'Acquisto. Sono dovuti intervenire i sanitari del 118 per soccorrere una persona ferita anche se in maniera lieve.

Una Fiat Punto, condotta dal 46enne castelvetranese I.F. percorreva la via Benedetto d'Acquisto quando all'incrocio con la via XXIV maggio si è ritrovata una Toyota Yaris guidata da un cittadino palermitano e lo scontro è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano.