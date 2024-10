Rivincita azzurra: Spalletti a caccia della Nations League

di: Giovanni Borrelli - del 2024-10-25

(ph. pixabay.com)

L’eliminazione agli ottavi di finale negli ultimi campionati europei contro la Svizzera ha punto nell’orgoglio Luciano Spalletti e tutto il gruppo azzurro, che in pochi mesi ha voltato pagina lasciandosi alle spalle quel tracollo non annunciato alla conquista della Nations League, non senza aver cambiato qualcosa.

La Nazionale adesso ha un’altra faccia e il marchio di fabbrica di Spalletti, e dopo aver annichilito la Francia a Parigi è uscita dal buio di un Europeo da incubo e punta in alto. Una nuova alba targata Tonali, il cervello di un centrocampo in cui la qualità si è impennata, dopo il lungo stop di un anno per la squalifica in seguito al caso calcioscommesse. Sistema di gioco chiaro, il 3-5-2, e la rosa in ritiro ridotta al minimo indispensabile, come si dice in questi casi pochi ma buoni.

Sono pochissimi i “superstiti” di Wembley 2021: Donnarumma, Meret, più Bastoni, Di Lorenzo e Raspadori. Mentre sono stati pensionati i più anziani Acerbi e Darmian, Jorginho ed El Shaarawy. Il nuovo gruppo azzurro sta rifiorendo intorno ai giovani Fagioli e Ricci, cuore pulsante del nuovo centrocampo insieme a Tonali. Ma anche Cambiaso e Udogie, Okoli, Bellanova e Calafiori, che pur giovane ormai sembra già un veterano per quello che dimostra in campo.

I primi segnali si sono visti a parole, con un gruppo che si è dimostrato decisamente compatto, poi sono arrivati i fatti e in campo la nuova Italia ha messo subito le cose in chiaro schiantando la Francia a casa sua, dove non vinceva da 70 anni. Non è un caso, e forse è l'inizio di un nuovo ciclo, ma difficile dirlo adesso. La certezza è che non è stato un fuoco di paglia, perché Spalletti ha dato continuità ai risultati in Nations League, e dopo 4 partite giocate gli azzurri sono soli al comando della classifica. Davanti a Francia, Belgio e Israele. I bookmaker elencati su Sportytrader non davano grandi chance agli azzurri alla vigilia, mentre adesso l’Italia comanda la classifica del girone a quota 10 punti, grazie a due vittorie pesanti contro Francia e Israele (andata e ritorno) e un pareggio 2-2 contro i Diavoli Rossi. C’è da dire che contro il Belgio ha pesato l’espulsione di Pellegrini: i belgi hanno infatti rimontato il 2-0 iniziale facilitati dall’inferiorità numerica azzurra che ha condizionato la gara.

In Nations League mancano dunque le ultime due gare in cui il coefficiente di difficoltà aumenterà: prima il Belgio in trasferta e infine la Francia in casa. Proprio per l’ultima sfida del girone sono già stati venduti più di 41 mila biglietti a San Siro. Gli azzurri hanno reagito sul campo, dopo l’uscita di scena prematura agli europei, trascinandosi dietro i tifosi azzurri, pronti a sostenerli fino all’ultimo respiro in questa edizione di Nations League. Ma l’obiettivo a lungo termine è la qualificazione ai prossimi Mondiali FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Le squadre saranno sorteggiate il 13 dicembre 2024 a Zurigo in 12 gironi da quattro e cinque squadre, e ogni nazionale affronterà in casa e in trasferta le altre squadre del proprio girone.