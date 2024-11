“Morti o Santi, la festa per i bambini che saranno la Castelvetrano del domani”. La riflessione dell’artista Silvia Puccini

di: Silvia Puccini - del 2024-11-02

Questi primi giorni di Novembre hanno i cieli tersi di una magnifica primavera nonostante la frescura porti anche i più coraggiosi ad uscire con la giacca per andare a trovare i propri cari al Campo Santo ed onorare la prima delle festività invernali. Il 1° di novembre giorno di Ognissanti e il 2 novembre festa dei morti sono due giorni importanti per tutto il mondo cattolico fin dal IX secolo e nonostante l’evoluzione e le trasformazioni della nostra società, qui in Sicilia le feste vengono santificate e perpetrate, con tradizioni vecchie e nuove. Sono andata a fare visita alla Zia Nina, che superati gli ottant’anni, mi ha raccontato come si festeggiavano i morti a Castelvetrano, ormai quasi un secolo fa.

“La sera della festa dei santi preparavamo i cestini per i bambini con il pupo di zucchero, la martorana, i taralli, la frutta secca, i moscardini, i tutù, le caramelle e qualche giocattolino. Ogni tanto gliele nascondevamo per farli disperare un pochetto e una volta trovate le ceste noi gli spiegavamo che era il nonno o la nonna che li pensavano e sapevano che erano stati bravi, per questo gli avevano mandato i doni, se invece erano stati monelli i morti venivano a grattarci i piedi.”

Certo la ricchezza del canestro dipendeva dalle possibilità economiche della famiglia, ma il rituale del dono dall’aldilà col fine di perpetuare la memoria dei propri cari alla generazione successiva era il fulcro della tradizione Siciliana, oltre che Castelvetranese. Il bambino era protagonista della festa senza saperlo, era infatti lui ad avvicinarsi ai suoi avi alle sue origini e non il contrario.

Quest’anno, per la seconda volta, Don Giacomo Putaggio, parroco a San Francesco di Paola, ha deciso di rendere protagonisti i più piccoli con una veglia di Ognissanti a misura di bambino, con una processione in costume in onore dei santi, la celebrazione della messa ed una piccola festicciola nel cortile dei Minimi. Il parroco ha gentilmente condiviso con noi il suo pensiero:

“Per prima cosa intendo sottolineare che l’iniziativa parrocchiale non è per contrastare Halloween ma per dare valore a quelle che sono le nostre feste e le nostre tradizioni, come la festa di Ognissanti, che in passato aveva una sua vigilia da celebrare (abolita nel 1955 ndr). Per allontanarci dai mostri e dalle streghe, abbiamo deciso di travestire i bambini come i santi, che altro non furono che bambini e bambine che lungo la loro vita hanno combinato e affrontato anche cose poco piacevoli prima di diventare tali. Ognuno di noi è un potenziale santo grazie al sacramento del battesimo, l’importante è decidere di seguire la retta via. Trovo importante festeggiare i Santi e le loro vite in preparazione dei morti, poichè l’aldilà è un continuo della vita stessa e quindi bisogna darle tutto il valore che merita.”

Morti o Santi, vecchia o nuova che sia, la festa resta per e del bambino, perché per sconfiggere l’oscura e assoluta fine dell’oblio, possiamo solo trasmettere e raccontare quello che era a colui che sarà il Castelvetranese di domani, lasciandogli tutta la dolcezza della sua storia sciogliersi in bocca.

