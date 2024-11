Folgore, prova della verità in trasferta a Marineo. Spicca ottimismo nell'ambiente rossonero

di: Redazione - del 2024-11-03

Nonostante le sole due vittorie in sette partite, in casa Folgore regna uno spiccato ottimismo per via della convinzione che oggi a Marineo i rossoneri conoscono il peso della posta in palio e sicuramente si sono preparati per tornare a casa con i tre punti che darebbe un segnale di ripresa chiaro e convincente.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa le analisi non si sono risparmiate ma da più parti è uscita la consapevolezza che la Folgore di Iacono non ha disputato una brutta gara anzi avrebbe meritato magari un punto. I rossoneri in settimana si sono preparati a dovere ed oggi a Marineo faranno di tutto per conquistare l'intera posta in palio. Assente Bertoglio, appiedato dal giudice sportivo per un solo turno, mancherà anche Murania.

Voci di corridoio danno per certo un suo addio direzione Marsala. La società rossonera non ha annunciato nulla in merito, anzi nell'elenco dei convocati il calciatore è stato inserito tra gli indisponibili. C'è chi invece ritiene che ieri Baldo Murania, talentuoso attaccante abbia salutato i compagni.

Slot libero che potrebbe portare la dirigenza a qualche movimento in entrata, del resto Iacono è stato chiaro quando alla domanda dei tanti goal subiti su palle inattive ha dichiarato: "Per questo motivo siamo alla ricerca di profili giusti per noi". Oggi alle 15 prova della verità per la Folgore a Marineo, arbitrerà l'incontro il sig. Carlo Maria Dolenti di Caltanissetta coadiuvato dagli assistenti Conticello e Privitera di Catania.

Probabile Formazione (3-5-2): Di Martino, Semeraro, Giardina, Priola, Tarantino, Kamara, Tourè, Pace, Pizzolato, Subutan, Erbini. All. Giovanni Iacono