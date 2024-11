Nuovo look per il campo dell’AS Basket Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-11-07

Sono terminati ieri i lavori di ripristino e sistemazione del campo di Basket di via Diaz a Castelvetrano, struttura oggetto di bando comunale per affidamento nei mesi scorsi. Dal profilo social la società ASD Basketland Castelvetrano ha annunciato la ripresa delle attività sportive che vedono grandi e piccoli tornare ad allenarsi presso lo storico impianto castelvetranese. I lavori hanno interessato il tetto che presentava il logorio degli anni ed il campo da gioco che è stato anche ridisegnato. Una disciplina che con il rinnovato campo potrebbe tornare ai fasti di un tempo.

Ecco il post sui social della società cestistica: "Ieri i nostri ragazzi dai più piccoli ai più grandi hanno finalmente iniziato gli allenamenti nel nostro Palazzetto di via Tripoli che ha appena rifatto il look. A breve avranno inizio i campionati ufficiali FIP nelle diverse categorie a cui la nostra società prenderà parte. Go! ASD CFS Basketland Castelvetrano". Non si esclude che potrebbe rinascere una squadra di grande che magari possa ripartire dalla Promozione.