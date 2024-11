Campobello, tutto pronto per la II edizione della Sagra dell’Olio e dell’Oliva Nocellara del Belìce DOP

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-06

Cresce l'attesa per la Nocellara Expo, la seconda edizione della Sagra dell’Olio e dell’Oliva Nocellara del Belìce DOP in programma il prossimo 9 e 10 Novembre 2024 a Campobello di Mazara.

Una Festa dedicata all’Olio Extravergine di Oliva tra i più apprezzati al Mondo, arricchita dalla presenza di tanti Stand di Street Food, Artigianato Locale e Prodotti Tipici, e decine di Produttori di Olio e Olive che faranno degustare l’Eccezionale Nocellara del Belìce.

Previste Visite Guidate ai Monumenti Cittadini e alle famose Cave di Cusa. In programma anche Show Cooking e Laboratori Gastronomici per esaltare l’Oro Verde di Campobello. Un Weekend da non perdere per tutti gli amanti del buon cibo e delle tradizioni locali. Insieme per celebrare l’Eccellenza della Nostra Terra.