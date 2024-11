Il Salemi calcio sogna la Promozione spinta dai goal del castelvetranese Filippo Salvo

di: Elio Indelicato - del 2024-11-07

(ph. dal profilo social ASD Salemi Polisportiva)

I tifosi dopo anni di bui vogliono la vittoria del campionato. La Società frena. Grande entusiasmo a Salemi tra i tifosi che sono ritornati in massa sugli spalti del San Giacomo per cercare di raggiungere la meta del campionato di Promozione che manca da troppo tempo. La squadra allenata da mister Walter Figuccio sta veleggiando in testa alla classifica anche se il presidente Calogero Ardagna, probabilmente per scaramanzia cerca di frenare gli entusiasmi: ”Il campionato di prima categoria è lungo e irto di difficoltà. Di certo il nostro impegno non mancherà fino alla fine, grazie anche ai nostri tifosi che ci seguono anche in trasferta e lo faranno anche domenica prossima".

La società ha comunque messo a disposizione del tecnico Walter Figuccio un ottimo organico, un misto tra esperienza e giovani interessanti. Lo stesso tecnico che ha calcato da giovane i campi della serie C con il Trapani è il primo ad essere soddisfatto anche se preferisce da esperto anche da ex calciatore mantenere i piedi a terra: ”La società mi ha chiesto di fare un buon campionato. Abbiamo costruito una squadra importante e abbiamo un pubblico maturo e competente che ci segue con affetto. Speriamo di regalare ai nostri tifosi un sogno".

La squadra quest’anno ha giocatori importanti a cominciare dal portiere Ilario al quale non manca certo l’esperienza di campionati di serie superiore. In difesa Blunda e Gandolfo costituiscono una garanzia. I vari York, Amato, Matteucci Licata, Minaudo, Caradonna, Ceesay, alcuni dei quali hanno calcato i campi dell’Eccellenza, stanno dando un valore aggiunto alla squadra che ha nel bomber Filippo Salvo l’ariete in grado di perforare qualsiasi difesa avversaria. La Società non sta facendo mancare nulla ai giocatori e quindi sperare nella vittoria del campionato è un sogno legittimo.