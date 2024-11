Castelvetrano, rissa fra nordafricani ieri sera in centro. 30enne ricoverato a Palermo

di: Redazione - del 2024-11-19

Nella tarda serata di ieri nella centralissima Domenico Scinà ad angolo con la via Luciano Messina ex via Castelfidardo a Castelvetrano è scoppiata una violenta lite fra due nordafricani. Coinvolto anche il conducente di una vettura Ford che è intervenuto per separare i due.

Al momento non sono chiare le cause che hanno scatenato la violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118 per curare i feriti. Uno di loro, un 30enne, per le ferite riportate all'occhio ed alla mandibola è stato ricoverato al Civico di Palermo per un consulto al reparto maxillo-facciale.

Seguono aggiornamenti...