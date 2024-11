Furto di cavi, ridotta erogazione idrica in alcune zone della città

di: Redazione - del 2024-11-22

A seguito del'ennesimo furto di cavi di rame, un trasformatore di corrente che alimenta un pozzo di contrada Bigini si è bruciato aumentando il disagio I danni ammontano a circa 17 mila euro a carico dell’ Ente che provvederà a sostituire i cavi elettrici in alluminio come conferma alla nostra redazione l'Architetto Enzo Caime per evitare altri furti di rame.

Ecco la nota del Comune di Castelvetrano: "A seguito di un sopralluogo da parte dei tecnici comunali presso gli impianti di captazione dei pozzi Ottoveggio siti in c.da Staglio, è stato verificato il furto dei cavi elettrici agli impianti che ha causato una notevole diminuzione di erogazione del prezioso liquido di oltre 30 l.s., provocando inevitabilmente una ridotta distribuzione nella rete idrica ed alle utenze dei cittadini.

Le zone della città dove l'erogazione non può arrivare o, se arriva è per un minimo lasso di tempo, sono: Viale Roma, Via Gentile, Via Tagliata, Via Giovanni Paolo II e Via Da Binasco, Via Sapegno, Via Campobello e Quartiere Belvedere, Via Bresciana, Via Selinunte, Quartiere Salute e Pace, Via Omero e Via Amm. Rizzo, Via Trinità.

La V^ Direzione Organizzativa di concerto con l'Amministrazione si è già attivata per il ripristino e la funzionalità degli impianti nel più breve tempo possibile. Seguirà ulteriore avviso al momento della riattivazione. Si raccomanda un consumo ponderato del prezioso liquido.