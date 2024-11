Grande partecipazione al Flash Mob contro la Violenza sulle Donne, Ass. Ventimiglia: "Oggi domani e sempre contro ogni forma di violenza"

del 2024-11-26

Il Flash Mob organizzato dall'’amministrazione Comunale di Castelvetrano, congiuntamente alle associazioni che sul territorio si occupano di violenza di genere ha registrato un'ottima partecipazione di pubblico. L'appuntamento fissato alle 17 di ieri 25 novembre al Sistema delle Piazze ha rappresentato un’azione simbolica, di raduno, di alleanza di forze per il contrasto a delle forme di violenza che sminuiscono e insidiano il valore della donna. Un momento di incontro con le istituzioni e con i professionisti qualificati nel settore che, in questa giornata simbolo, vogliono lanciare il messaggio di una presenza concreta e di un impegno fattivo sul territorio, con i servizi di sportello d’ascolto e attività laboratoriali di empowerment femminili.

A tal proposito non sono mancate le dichiarazioni dell'Assessore Rosalia Ventimiglia: "Nel nostro sistema delle piazze oggi pomeriggio un flash mob per dire NO ad ogni forma di violenza sulle donne, una testimonianza di chi è riuscita a liberarsi, una preghiera e un sorriso per chi non c'è più tra noi ma vive nel cuore di chi l'ha amata su questa terra. In una città troppo assente, ma sempre pronta a puntare il dito e giudicare un messaggio di speranza è fondamentale,chi non c'era non sa, chi c'era ha vissuto emozioni e sensazioni di pura tristezza ma di purezza d'animo. Castelvetrano c'è, ci sono due centri d'ascolto, uno presso la scuola dei mestieri TED in via Campobello, centro d'ascolto dell'associazione Palma Vitae e l'altro presso i locali dell'ex Eca sportello d'ascolto CO.TU.LE.VI, diffondiamo questo messaggio,che arrivi ovunque, affinché chi ha bisogno sa dove può trovare aiuto. Oggi domani e sempre contro ogni forma di violenza".