Castelvetrano, nel prossimo Consiglio Comunale il progetto fotovoltaico ex Campo d’Aviazione di GREENIT Spa

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-26

La Vice Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Dott.ssa Barbara Vivona ha convocato per il prossimo 9 dicembre, con inizio alle ore 9:30, una seduta del massimo consesso civico che avrà all'Ordine del Giorno i seguenti punti:

1. “Approvazione verbali sedute precedenti. Presa d’atto”;

2. “Interrogazioni : prot. n. 60228 del 21/10/2024 – iter del progetto dell’impianto fotovoltaico denominato “impianto FV e BESS – ex Aeroporto Castelvetrano - Ex Campo d’Aviazione. DITTA: Soc. GREENIT Spa. Prot. n. 60232 del 21/10/2024 – pianificazione dei Finanziamenti della Comunità Europea, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla programmazione FESR 2021 – 2027. Stato attuale delle iniziative finanziate da Agenda Urbana PO FESR 2014/2020, della Strategia dell’Area Urbana Funzionale (FUA) della Sicilia Occidentale e dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI). Prot. n. 60598 (1) del 23/10/2024 – Piano di intervento per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Prot. n. 60958 (2) del 23/10/2024 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici”;

3. “Mozioni: prot. n. 65346 del 14/11/2024 – Recupero del Centro Storico. Prot. n. 66169 del 19/11/2024 – riapertura guardia medica Selinunte”;

4. “Modifica al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;

5. “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023”;

6. “Comunicazioni”.

7. “Mozione prot. n. 67499 – allargamento platea esenti imu – terreni agricoli”.