"Potenziare riscossione per pagare di più operai, giardinieri e tecnici al servizio del Comune. Ok a stabilizzazione Asu ”. La mission di Lentini

di: Redazione - del 2024-11-25

Potenziare le risorse umane per la vera ripartenza della macchina comunale castelvetranese unitamente a maggiori risorse da destinare ai dipendenti grazie ad una più efficace capacità di riscossione. È questa una delle mission dichiarate ieri dal Sindaco Lentini ai microfoni di RCV.

"L'obiettivo strategico - ha dichiarato il Sindaco Lentini - è legato alla nostra capacità di riscossione, la gestione del bilancio non può tenere di quanto puoi avere, stare attenti ai flussi di spesa, alla capacità di spesa reale per evitare un nuovo dissesto. Se la Regione farà la sua parte il monte orario dei dipendenti potrebbe aumentare, in questo momento dobbiamo partire rafforzando tre settori fondamentali dell'organizzazione del Comune: apparato tecnico, i nostri operai ed il corpo dei Vigili Urbani.

Speriamo di riuscire entro il 31 dicembre ad approvare come Giunta il Bilancio 2025. Così per portarlo in Consiglio a gennaio. Su questo bilancio cercheremo di mettere risorse per rafforzare il settore del personale. Le risorse umane sono molto più importanti delle risorse finanziarie.

Non c'era bisogno di aspettare la stabilizzazione - prosegue il primo cittadino - dei precari, abbiamo fatto i concorsi per gli Asu, entro fine anno si stabilizzeranno i contratti. L'aumento dell'orario di lavoro è una necessità che attiene ai lavoratori ed all'efficienza del Comune. Noi possiamo aumentare al momento l'orario di lavoro ad alcuni settori specifici. Noi abbiamo 365 dipendenti quindi dobbiamo realizzare un potenziamento della produttività dei servizi per amministrare al meglio la città. Speriamo che questo gap dell'orario possa ampliarsi in tutti i settori attendendo anche la Regione".