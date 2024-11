Gli immobili di proprietà del Comune in vendita entro il 16 dicembre

di: Redazione - del 2024-11-27

Il Comune di Castelvetrano con l'intento di fare cassa ha posto in vendita tanti immobili di proprietà. Gli immobili sono ricompresi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2024-2026.

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire al Comune di Castelvetrano, Ufficio protocollo, sito in Piazza Umberto I, 5, entro, e non oltre, le ore 12:00 del 16.12.2024, un unico plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per la gara per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale”.

Ecco in elenco gli immobili:

1 AREA P.I.P. 71 885/sub 2 2.815,00 € 89.911,10

2 AREA P.I.P. 71 668 668,00 € 21.335,92

3 AREA P.I.P 71 943-944-869 1.000,00 € 31.940,00

4 AREA P.I.P. 71 930-935-939 2.699,00 € 86.206,06

5 AREA P.I.P. 71 927-951 2.034,00 € 64.965,96

6 AREA P.I.P. 71 898-899-901-737 4.417,00 € 141.078,98

7 AREA P.I.P. 71 832 2.000,00 € 63.880,00

8 AREA P.I.P. 71 886/sub 2 2.990,00 € 95.500,60

9 AREA P.I.P. 71 996 2.700,00 € 86.238,00

10 AREA P.I.P. 71 870-868-867 1.430,00 € 45.674,20

11 AREA P.I.P. 71 955 1.514,00 € 48.357,16

12 AREA P.I.P. 71 711 3.065,00 € 97.896,10

13 AREA P.I.P. 71 712 1.315,00 € 42.001,10

14 AREA P.I.P. 71 709 1.865,00 € 59.568,10

15 AREA P.I.P. 71 710 400,00 € 12.776,00

16 AREA P.I.P. 71 708 1.392,00 € 44.460,48

17 AREA P.I.P. 71 706 2.665,00 € 85.120,10

18 AREA P.I.P. 71 705 879,00 € 28.075,26

19 AREA P.I.P. 71 1005 2.230,00 € 71.226,20

20 AREA P.I.P. 71 1145 3.296,00 € 105.274,24

21 AREA P.I.P. 70 937-943 3.865,00 € 123.448,10

22 AREA P.I.P. 70 827-830 2.043,00 € 65.253,42

23 AREA P.I.P. 70 889 2.100,00 € 67.074,00

24 AREA P.I.P. 70 890 630,00 € 20.122,20

25 AREA P.I.P. 70 892 2.085,00 € 66.594,90

26 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N. 2 506,00 1.493,00 € 240.214,36

27 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N. 3 752,00 1.107,00 € 321.486,06

28 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N. 4 1.000,00 1.261,00 € 420.766,34

29 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N. 5 1.000,00 1.398,00 € 425.142,12

30 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N. 6 1.244,00 1.395,00 € 517.885,86

31 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N.10 1.000,00 1.436,00 € 426.355,84

32 CAPANNONE AREA ARTIGIANALE N.11 1.000,00 1.548,00 € 429.933,12

33 EX COLONIA ROSMINIANI TRISCINA 90,00 3.910,00 € 250.000,00