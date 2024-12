Castelvetrano, trolley sospetto e paura tra i residenti. Sul posto gli Artificieri

di: Redazione - del 2024-12-09

Un trolley di colore verde lasciato da qualcuno volontariamente in piazza Unità d’Italia nella mattinata di oggi ha messo in allarme i residenti che hanno chiamato ì carabinieri. Le forze dell’ordine intervenute hanno chiuso precauzionalmente la strada in attesa poi dell’arrivo degli Artificieri di Trapani che alla fine hanno trovato qualche capo di vestiario e oggetti di poco conto.

Qualcuno della zona avrebbe riferito che fuoriusciva del fumo dal trolley ma probabilmente era mera suggestione. Resta il tempestivo impegno dei carabinieri di Castelvetrano e degli artificieri