Salemi, al via la prima edizione della "Via dei Presepi". Attesa anche per il Presepe Vivente "La Capanna del Re"

di: Redazione - del 2024-12-10

Al via a Salemi la Prima Edizione della "Via dei Presepi". La strada maestra sino a Santa Maria e l'ultimo tratto della via Crispi che sfocia in piazza Libertà vedrà l'esposizione di presepi artistici e artigianali in collaborazione con la "ProCentroStorico" e la maggior parte delle associazioni cittadine e molti privati, coordinate da Rosanna Sanfilippo.

L'inaugurazione è avvenuta lo scorso 6 dicembre a San Nicola. I presepi saranno esposti al pubblico sino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Nei giorni 26, 28 e 29 dicembre e 5 gennaio si potrà visitare anche il Presepe Vivente: "La capanna del Re", sempre nel borgo.