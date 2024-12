Castelvetrano, si allungano i tempi per completare i lavori al Pronto Soccorso

di: Elio Indelicato - del 2024-12-12

Si allungano i tempi per completare i lavori al Pronto Soccorso di Castelvetrano, mentre è vivo l’interesse alla intitolazione del nosocomio al dottore Faustino Mulè. Dovevano durare pochi mesi i lavori di riqualificazione dell’area del Pronto Soccorso di Castelvetrano, invece arriva la notizia dall’Asp della rescissione del contratto con la ditta che stava eseguendo i lavori.

Per contratto i lavori prevedevano l’allargamento della “camera calda”, che sarebbe la zona esterna dove arrivano e sostano le autombulanze con i pazienti all’interno. Doveva essere sistemato il triage, la sala di attesa e i servizi igienici e l’impiantistica. Dal settembre dello scorso anno l’ingresso al Pronto Soccorso, è stato spostato al piano inferiore, vicino alla camera mortuaria. A rendere anche più difficoltoso il lavoro anche dei medici e del personale

l’utilizzo di un solo ascensore.

Il tutto ha comportato un restringimento dell’area d’intervento ed era stato assicurato, che il tutto si doveva completare entro alcuni mesi. Se a questo si aggiunge il numero ridotto di medici, il quadro diventa precario con lamentele ed episodi di aggressione verbali a medici e in fermieri. In atto fino a poco tempo fa c’era solo una sala per i codici rosso e due piccoli ambienti per il triage senza finestre con difficoltà per i medici spesso costretti anche a visitare i pazienti in barella.

Pare che il rallentamento dei lavori era stato causato dal passaggio di un cavo dell’Enel, con contenziosi varie e diffide dell’Asp alla Ditta aggiudicataria dei lavori. Da dire che l’appalto dei lavori è stato bandito ancora prima della pandemia, poi lo stesso Covid ha imposto lo stop per chi lavorava nel cantiere, con aumento di costi. Una situazione che ha finito per penalizzare l’utenza belicina.

Sulla vicenda arrivano delle rassicurazioni da parte dell’Asp di Trapani: ”Con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Castelvetrano, sono stati completati tutti i lavori interni, quindi tutti i locali disponibili per le attività sanitarie di pronto soccorso sono stati ripristinati e già riaperti alla fruizione del reparto. Restano da completare gli spazi esterni, cioè la sala d’attesa e la nuova camera calda. Poiché l’impresa, immotivatamente, ancora una volta ha sospeso i lavori, posto che il termine di

consegna dei lavori è stato disatteso, dopo aver constatato il ritardo, è stata avviata la procedura di rescissione del contratto in danno, ai sensi dell’art.108 del codice dei contratti. Si procederà con un nuovo affidamento e si può prevedere il definitivo completamento dei lavori dopo le feste, limitatamente, si ribadisce, al completamento dei soli spazi esterni”.

Per quanto riguarda l’intitolazione del Nosocomio al dottore Faustino Mulè, che per decenni guidò il laboratorio di analisi ospedaliero, l’arciprete Don Giuseppe Undari, che presiede il Comitato civico, ha voluto celebrare una messa in suffragio ad un anno dalla morte del medico, assicurando l’impegno anche del Sindaco che sta seguendo tutto l’iter procedurale e burocratico per arrivare alla tanto attesa intitolazione.