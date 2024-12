Salemi, il burraco solidale del "Cuore di Alicia", domenica raccolta-fondi alla "Clessidra"

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-11

Un'iniziativa di beneficenza: è quella che organizza, per domenica 15 dicembre, la neonata associazione «Il cuore di Alicia» di Salemi, di cui è presidente Anna Casciolo, in partnership con la onlus «Batticuore... Batti» di Marsala presieduta dal dottor Gaspare Rubino.

I due sodalizi, con la collaborazione dell'associazione «Amici del burraco», raccolgono fondi per finanziare le proprie attività solidali con un torneo di burraco che si terrà alla «Clessidra» di Salemi domenica prossima, a partire dalle 16,30. La quota di iscrizione è di 15 euro. Per informazioni ed iscrizioni si possono chiamare i numeri 389.5597214 e 380.6375809. Al termine del torneo ci sarà uno scambio di auguri per le festività con un "apericena" offerto dall'organizzazione.

Le due associazioni di volontariato lavorano al progetto «Un Natale in salute»: uno screening cardiologico rivolto agli adulti dai 35 ai 75 anni, assieme al «Luna-park della salute» per i loro bambini, che si concretizzerà il 22 dicembre negli spazi esterni del Centro «Belicittà» di Castelvetrano.