URP del Comune di Castelvetrano attivo per qualsiasi segnalazione, comunicazione o disservizio

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-16

Per qualsiasi segnalazione, comunicazione o disservizio l’unico canale ufficiale ed istituzionale del Comune di Castelvetrano è l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Qualsiasi altra segnalazione a mezzo social network su gruppi, profili privati o messaggistica, pur dimostrando buona volontà ed interesse in chi li pubblica, non garantiscono una risoluzione e una risposta adeguata nei tempi opportuni all’esigenza rappresentata in quanto non necessariamente possono essere letti da chi di competenza.

Il messaggio dell'Amministrazione Comunale di Castelvetrano a quanti segnalano che pur diffondendo la segnalazione non garantiscono la risoluzione immediata del problema.