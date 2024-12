UNITRE Castelvetrano, al via il nuovo Anno Accademico lo scorso 15 dicembre

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-19

Al via l’anno accademico dell’UNITRE di Castelvetrano con l’inaugurazione del 15 dicembre. Ha aperto la manifestazione il coro UNITRE accompagnato dalla fisarmonica del dott. Aldo Anzalone, con i brani Bianco Natale, Glory Glory, Astro del Ciel e Jingle Bell Sock.

Ha moderato la prof.ssa Francesca Gentile, dopo aver dato i saluti a tutti gli intervenuti: presente per l’amministrazione l’Assessore Salvatore Ingrasciotta. Il presidente Giuseppe Ancona ha fatto una carrellata di tutte le attività svolte nel precedente Anno Accademico, sottolineando che Unitre rappresenta una comunità fondata sui valori della condivisione, dell’apprendimento continuo e del benessere collettivo.

In 12 anni di presenza sul territorio UNITRE è riuscita ad accrescersi in numero di soci e ad essere sempre più incisiva con progetti afferenti al territorio. Si tratta di attività variegate che riguardano aspetti culturali e di recupero delle tradizioni, progetti di sensibilizzazione su tematiche legate alla salute e al benessere e progetti solidali.

Non mancano momenti ricreativi: infatti l’Associazione, ha ribadito il presidente Giuseppe Ancona, si pregia anche di avere un coro, un gruppo burraco, un gruppo di teatro diretto dalla socia Irene Bonanno e un gruppo di “Artisti in cucina e non solo” diretto dalla vicepresidente Susanna Campagna, che allietano i soci con serate dedicate.

Per l’inaugurazione quest’anno, la Lectio Magistralis è stata affidata al Dott. Aurelio Giardina che tutti conosciamo per le sue qualità di storico castelvetranese che ci ha deliziato con il tema: La chiesa dell’Annunziata nella Castelvetrano del ‘700. Una Lectio che ha risvegliato in noi quel senso di meraviglia e di appartenenza a un territorio ricchissimo di storia e di tradizioni.

Alla fine il presidente Ancona ha presentato il suo direttivo: Segretario Gino Barrile; Tesoriere Giuseppe Scirè; Vicepresidente vicaria Susanna Campagna; Vicepresidente cerimoniere Francesca Gentile; presidente Accademia dell’Umanità Enzo Liotta; direttrice dei corsi Rosetta Ampolilla; Consiglieri: Giovanni Stabile, Paolo Guerra, Nunziata Agosta, Paolo Azzara, Katia Bologna, Carmelo Signorello.

La serata si è conclusa con la cena sociale e la degustazione dei prodotti tipici della tradizione natalizia realizzati dal laboratorio degli “artisti in cucina e non solo” e con il sorteggio di un presepe realizzato dalla socia Antonella Giardina.