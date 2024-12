Local Expert della Valle del Belice, si è svolta la prima riunione operativa

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-20

Il 18 dicembre 2024, presso l'Hotel Althea, si è svolta la prima riunione operativa per l'individuazione dei Local Expert della Valle del Belice, considerata un passaggio cruciale per la valorizzazione e promozione del territorio come destinazione turistica d'eccellenza.

Tra i partecipanti, Giampiero Cappellino, referente del Club di Prodotto, e Tony Cirnigliaro, responsabile regionale di Destination Italia, hanno contribuito alla definizione delle strategie di sviluppo e promozione del territorio.

I Local Expert già attivi per il territorio sono:

- Lina Stabile per le aree di Castelvetrano e Campobello di Mazara;

- Nino Amato per l'area di Sciacca.

Grazie al loro lavoro e alla collaborazione con Destination Italia, le prime esperienze turistiche della Valle del Belice sono già disponibili su piattaforme prestigiose come Empeeria, Charming Italy e Get Yuor Guide.

Inoltre, è operativo il portale turistico ufficiale www.visitbelice.it, dove è possibile trovare informazioni e esperienze autentiche e indimenticabili del territorio del Belice.

Parallelamente, si sta lavorando alla creazione del network della ristorazione belicina di qualità, con esperienze enogastronomiche che saranno certificate. Questo progetto mira a valorizzare ulteriormente le eccellenze culinarie locali e a garantire esperienze autentiche ai visitatori.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete turistica solida, orientata a rendere la Valle del Belice sempre più visibile e attrattiva per i visitatori italiani e stranieri.

Un obiettivo sempre più vicino: rendere la Valle del Belice una meta turistica di eccellenza.