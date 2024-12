Fuga di gas in un'abitazione, ferita una 45enne. Lo scoppio è avvenuto a Menfi

di: Redazione - del 2024-12-27

Una 45enne menfitana è rimasta ferita a seguito di uno scoppio avvenuto non appena la donna ha fatto rientro a casa ed ha acceso la luce. Una fuga di gas nell'abitazione ubicata nella via Raffaello in centro a Menfi.

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco di Sciacca e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale che ha riportato ustioni, ma per fortuna non in maniera grave.