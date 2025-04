Asp Trapani, Palazzolo si è insediato. L'ex Croce prima di lasciare nomina primari e bandisce nuovo concorso

di: Redazione - del 2025-04-01

Il Direttore amministrativo Danilo Faro Palazzolo, si è insediato ieri mattina quale “sostituto del Direttore generale” dell’ASP Trapani. Lo scorso 25 settembre infatti il Direttore generale lo aveva delegato, ai sensi del Decreto Legislativo n.502/1992, “alle funzioni di Legale rappresentante dell’azienda in caso di assenza o impedimento”.

Palazzolo, dal 9 settembre 2024 direttore amministrativo aziendale, è un dirigente di lungo corso dell’Asp Trapani, dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Direttore dell’UOC Servizi di Staff e dell’UOC Risorse Umane. In passato ha anche guidato la Direzione amministrativa dell’ASP di Caltanissetta.

Ferdinando Croce, nell'ultimo giorno da Direttore Generale ha affidato oltre una dozzina di incarichi, nominando nuovi primari. L'ex DG ha nominato il nuovo direttore dell’Ostetricia di Marsala per 5 anni, stessa durata per i nuovi primari di Oncologia medica a Mazara, dell’Unità operativa di Assistenza Protesica a Trapani e della Direzione medica dell’ospedale di Alcamo. Ha bandito un concorso per 15 posti di dirigente medico in Psichiatria.