Prodotti Apple contraffatti, finanzieri denunciano tre commercianti

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-02

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell’ambito della prosecuzione dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale di Palermo a tutela del mercato dei beni e dei servizi, hanno sequestrato circa 7 mila prodotti Apple contraffatti e denunciato otto soggetti.

Nel complesso sono stati sequestrati oltre 7 mila articoli Apple contraffatti, tra Apple Watch, Airpods e caricabatterie esattamente uguali a quelli pubblicizzati sui canali social precedentemente individuati, per un valore di mercato pari a circa 500 mila euro. I titolari degli 8 negozi sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Palermo per vendita di prodotti recanti marchi contraffatti.

In realtà, il sistema messo in atto era quello di promuovere attraverso i loro profili prodotti quali Apple Watch, Airpods e caricabatterie per Iphone di ottima fattura ovvero del tutto simili agli originali ma in realtà falsi, a prezzi notevolmente ribassati rispetto a quelli degli store ufficiali. Una volta ricevuto l’ordine di acquisto dagli acquirenti, i responsabili li ordinavano e li facevano spedire direttamente da alcuni rivenditori extracomunitari della città.

Le Fiamme Gialle, in considerazione dell’attuale periodo storico, nel quale sono sempre più le persone che tramite l’utilizzo dei social network pubblicizzano la vendita di prodotti di ogni genere, hanno proseguito il costante monitoraggio delle numerose piattaforme social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok che nelle settimane scorse aveva già portato al sequestro di migliaia di prodotti di pelletteria contraffatti di note griffes e alla denuncia di tre commercianti palermitani.