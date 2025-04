Pista ciclabile via Cavallaro, Lentini: "Ritorna il doppio senso di circolazione da aprile a settembre, poi si vedrà"

di: Elio Indelicato - del 2025-04-02

Da ieri al lavoro la squadra che si occupa della segnaletica a Castelvetrano per smontare i cordoli gommati della pista ciclabile di via Cavallaro che tanti disagi ha l’estate scorsa creato alla circolazione soprattutto agli autobus che devono raggiungere le strutture alberghiere della zona. Il sindaco Giovanni Lentini lo aveva tempo fa promesso, dopo un tavolo tecnico con gli albergatori e soprattutto con i residenti, che per raggiungere la propria abitazione anzicchè salire la via Cavallaro in uscita, sono costretti ancora oggi percorrere oltre cinque chilometri per raggiungere la propria abitazione dovendo immettersi per la SS 115 e poi arrivare nella stessa via ma in discesa.

Una pista ciclabile che come dice lo stesso sindaco si poteva realizzare nel tratto dismesso della tratta ferroviaria Marinella Castelvetrano, che avrebbe dato anche visibilità a tante attività ricettizie del territorio. Adesso, dopo la rimozione del cordolo gommato che da via Cavallaro, arriva fino all’ex casello ferroviario otto all’ingresso di Marinella la pista ciclabile diventa ciclovia, nel senso che viene sempre lasciato lo spazio in rosso disegnato per i ciclisti.

L’assessore Salvatore Ingrasciotta parla di una decisione: ”che arriva dopo un tavolo tecnico anche con il Comando della Polizia municipale che ha accertato la necessità di ripristinare il doppio senso di circolazione, visto che Marinella ha solo una via di fuga anzicchè due". Il sindaco Giovanni Lentini aggiunge che: ”Il ritorno al doppio senso di circolazione parte da Aprile ed è valido fino a settembre ed è stato voluto e deciso solo per un problema di sicurezza, poi si vedrà.”

La rimozione dei dissuasori gommati e di quelli in cemento, riguarderà, aggiunge l’assessore alla Polizia municipale Salvatore Ingrasciotta: ”Anche la strada che porta alla struttura alberghiera dell’Oasi, su sollecitazione dell’Assoalbergatori di Selinunte, diventata molto pericolosa perché continuamente percorsa da grossi autobus e per le centinaia di famiglie che abitano in quella zona e che transitano per quella via a due carreggiate”.

Nella via Cavallaro che purtroppo in molti in inverno hanno percorso in controsenso, si sono registrati anche degli incidenti per fortuna non tanto gravi.