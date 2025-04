"Strade precarie" del comune di Salemi, la discussione arriva in aula consiliare

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-02

Le condizioni precarie di diverse strade comunali e della provinciale per Trapani (la cosiddetta «strada di Tafele») sono state al centro del dibattito dell’ultima seduta del Consiglio comunale. A dare la stura alla discussione sono stati due distinti documenti del consigliere del gruppo misto Dario Verde. Con una interrogazione, Verde, segnalato che «diverse strade comunali versano in stato di degrado per la presenza di buche e dossi, risultando così pericolose per il transito veicolare e che la strada urbana di via Marsala-Matteotti attraversa un’area densa di attività commerciali; che la carreggiata della stessa è stretta per via della presenza dei marciapiedi e viene ulteriormente ristretta dalle auto che vi parcheggiano»; oltre al fatto che «viene percorsa dalle autovetture a velocità spesso sostenuta, con rischio soprattutto per i pedoni»; ha chiesto se è intendimento dell’amministrazione comunale inter- venire per il rifacimento delle strade e se è stata valutata la possibilità di installare dei riduttori di velocità nel tratto di strada tra via Marsala e via Matteotti.

L’assessore Lorenzo Cascio ha risposto che l’amministrazione ha intenzione «di individuare luoghi ove installare dissuasori in collaborazione con la Polizia municipale per regolare la velocità». Per ciò che riguarda gli interventi di manutenzione sulle strade, questi sa-ranno effettuati «una volta approvato il bilancio di previsione». Verde si è quindi detto «contento del-la programmazione avviata», ma ha sottolineato di ritenere necessario «effettuare almeno gli interventi più urgenti a garanzia della sicurezza».

La strada di Tafele - A seguire è stata discussa la mozione dello stesso Verde sulla strada provinciale Salemi-Trapani, che versa in pessime condizioni. Una strada, ha evidenziato Verde, «percorsa giornalmente da centinaia di salemitani, sia essi agricoltori che vi hanno i propri terreni, sia da lavoratori dipendenti pendolari che si recano nel capoluogo». Il consigliere di opposizione, dopo aver sottolineato che una quota delle assicurazioni dei mezzi a motore «viene ri-versata ai Liberi consorzi proprio per gli interventi manutentivi sulle strade provinciali, e quindi an-che i soldi dei cittadini salemitani che abbiano in essere un contratto assicurativo», ha voluto impegnare il sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi per richiedere alla ex Provincia un pronto intervento di manutenzione.

L’assessore Leonardo Bascone ha quindi replicato che, pur trovandosi d’accordo con la proposta, «nelle prossime settimane si rinnoveranno gli organi del Libero consorzio», invitando quindi Verde a ritirare la mozione. Richiesta arrivata anche da Giuseppe Gandolfo, mentre Cascio ha ricordato che l’attenzione dell’amministrazione al tema è costante. Dall’opposizione, Giuseppe Loiacono ha detto di condividere l’atto, informando l’aula di percorrere la strada ogni giorno dal 1998 e di averne constatato «la pericolosità e l’impraticabilità in alcuni tratti».

Messa ai voti, la mozione è stata approvata con cinque favorevoli. Oltre a Verde e Loiacono l’hanno infatti votata tre consiglieri della maggioranza: Bongiorno, Veronica Armata e Grassa. Tre i contrari (Bascone, Gandolfo e Federica Armata), mentre Cascio si è astenuto (mancavano sette consiglieri). A votazione effettuata, la vicepresidente Federica Armata, che presiedeva l’aula, ha precisato di condividere la mozione pur avendo votato contro