Creo Store Sciacca festeggia un anno. In omaggio due elettrodomestici per chi acquista cucina dal 15 al 19 Aprile

di: Publiredazionale - del 2025-04-04

Proposte d’arredo, storica realtà attiva a Sciacca nel settore dell'arredamento, festeggia un anno di successi e soddisfazioni del marchio Lube che ha inaugurato lo scorso anno ad aprile il nuovo punto vendita della linea Creo Kitchens.

Per festeggiare la ricorrenza Proposte d’arredo, della famiglia Gulotta, a chi acquisterà dal 15 al 19 Aprile una cucina del gruppo Lube, linea Creo Kitchens, regalerà in omaggio una lavatrice e una asciugatrice. Tra i modelli che i clienti potranno trovare esposti nell’ampio show room di 200 metri quadrati c’è la "Tablet", una cucina giovane e funzionale, dal design 100% made in Italy, caratterizzata da superfici lisce e colori di tendenza. Particolarmente apprezzato e presente in esposizione anche il modello "Smart", altamente personalizzabile per adattarsi a diversi stili e esigenze, insieme ai modelli “Jey Feel” per chi predilige un design moderno e minimalista. Per gli amanti del classico, sono, altresì, disponibili i modelli “Contempo” e “Oprah”.

Il team dello store, composto dalla famiglia Gulotta e dal proprio team di specialisti, offre consulenza tecnica completa, misurazioni, progettazione, trasporto, montaggio e assistenza post-vendita.

Per info e prenotazioni 0925 440919