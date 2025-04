Castelvetrano, a fuoco due auto la scorsa notte, intervento tempestivo dei Vigili. Indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2025-04-03

Le fiamme sono partite da una vettura e poi si sono propagate verso le auto parcheggiate nelle vicinanze, due in totale sono andate completamente distrutte, una terza ha subito solo danni parziali grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Castelvetrano.

E' successo la scorsa notte in via Campobello, le fiamme sono divampate da una Nissan Qashqai e poi hanno interessato una Fiat Punto. Parzialmente danneggiata una Kia Picanto. Non si esclude la matrice dolosa sul'autovettura da dove è iniziato l'incendio. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che stanno svolgendo le indagini per accertare l'eventuale dolo.