Folgore, i rossoneri battono la Parmonval e conquistano la matematica salvezza

2025-04-06

Un calcio di rigore, fischiato dall'arbitro Davide Zamagna per il fallo subito da Iddrissou Subutan e realizzato da Hamza Kamara è bastato alla Folgore per avere la meglio sulla Parmonval e festeggiare a 90 minuti dalla fine del campionato la permanenza matematica al prossimo campionato di Eccellenza. Una vittoria che basta ai rossoneri per mantenere 4 punti di distanza dalla zona Play Out.

Adesso la lunga pausa prima dell'ultima gara di Misilmeri, in programma il prossimo 27 aprile, che sicuramente servirà per vedere in campo i giovani dell'organico. Poi dopo si parlerà di futuro del club e si capiranno realmente se tutte le voci di possibili cordate di imprenditori siano realmente concrete a fare ingresso nel sodalizio.