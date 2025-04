ANPi incontra gli studenti invitandoli a partecipare alla Festa della Liberazione del 2025

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-10

Dopo l’esperienza fatta con gli studenti dell’istituto commerciale “G.B. Ferrigno”, qualche giorno fa una delegazione dell’Associazione, composta dal Presidente Giuseppe Favara e dai componenti del direttivo Francesca Pizzo e Antonino Accardo, ha incontrato la Dirigente Scolastica Professoressa

Tania Barresi del Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano ed una cospicua delegazione di studenti.

Durante l’incontro avuto con gli studenti, Il presidente dell’ANPI, oltre a spiegare le idee e i valori dell’Associazione, ha illustrato perché in ottant’anni di storia dalla sua costituzione, l’ANPI si sia sempre battuta per la Libertà, per la Pace e per la Democrazia, e contro qualsiasi forma di

neofascismo e ha sempre onorato e apprezzato i valori della Costituzione Italiana.

A tal proposito, la delegazione ha donato all’Istituto una copia anastatica della Costituzione Italiana la quale è stata affissa nell’atrio della scuola, per far si che la “Costituzione” possa diventare un valore perenne per gli studenti che si appresteranno a diventare la futura classe dirigente di questo

paese e allo stesso tempo, possa contribuire a formare cittadini con una coscienza attiva e responsabile.

Inoltre la delegazione ha inviato gli studenti a partecipare alla festa della Liberazione del 25 Aprile che si terrà alle 10,30 a Castelvetrano nel Sistema delle Piazze all’ingresso dell’Aula del Consiglio Comunale dove l’ANPI, in ricordo dei partigiani castelvetranesi, ha già posto una Targa Memoria dei concittadini/partigiani che hanno sacrificato la loro vita nel nome della Libertà.

Si è concordato inoltre con la Dirigente scolastica che il prossimo anno scolastico si realizzeranno dei progetti d’informazione e formazione sul ruolo delle politiche antifasciste e la valorizzazione della Resistenza per diventare una “memoria attiva”. A tal proposito l’ANPI continuerà nel progetto di incontrare tutti i Dirigenti Scolastici del territorio Castelvetranese per concordare con loro degli incontri con gli studenti.