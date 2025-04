Squadre siciliane in serie D: quali sono?

di: Giovanni Borrelli - del 2025-04-18

(ph. canale58.com)

La Serie D rappresenta un pilastro importante nel calcio italiano, svolgendo il ruolo di trampolino di lancio per le squadre che puntano a entrare nel mondo del professionismo, che comincia dalla Lega Pro. Nella realtà siciliana, c’è una passione radicata per il calcio, le squadre che competono in questa categoria occupano una posizione di rilievo nel contesto calcistico regionale. In questo articolo andremo ad analizzare le tante società siciliane impegnate nella Serie D, mettendo in luce il loro contributo alla comunità sportiva e le difficoltà che devono affrontare per ambire ai propri obiettivi di crescita e successo.

Akragas 2018

Nel marzo 2025, l'Akragas Calcio ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dal campionato di Serie D, girone I, a causa di gravi problemi gestionali ed economici che si sono rivelati impossibili da superare. Tuttavia, la società ha dichiarato di voler dedicarsi al potenziamento del settore giovanile, prestando particolare attenzione alla crescita dei talenti locali, con l'obiettivo di garantire un nuovo slancio al calcio agrigentino negli anni a venire.

Castrum Favara

Nel luglio 2024 è stata ufficialmente costituita l'ASD CastrumFavara, frutto della fusione tra l'ASD Canicattì e la Pro Favara. La nuova squadra, che gioca le sue partite interne presso lo stadio "Bruccoleri" di Favara, ha debuttato nel campionato di Serie D, girone I, nella stagione 2024/2025. Al termine della sua prima annata, il Castrum Favara ha raccolto 30 punti, conquistando il decimo posto in classifica.

Acireale Calcio

L'Acireale Calcio, fondata nel 1933 e con sede ad Acireale, vanta un passato ricco di successi e presenze nei campionati professionistici come la Serie B. Tuttavia, negli ultimi anni ha attraversato numerose difficoltà che ne hanno messo alla prova la resilienza.

Tra il 2024 e il 2025, il club ha intrapreso un percorso di rilancio incentrato su una riorganizzazione sia a livello societario che sportivo. Iniziative come il ritorno allo stadio e l'investimento nelle squadre giovanili e femminili rappresentano segnali di speranza per un futuro più solido e strutturato.

Città di Sant’Agata

Il Città di Sant'Agata, storica squadra di calcio siciliana attiva dal 1931, ha vissuto momenti complessi negli ultimi anni. Durante la stagione 2023-2024, il club ha sfiorato l'accesso ai playoff nel campionato di Serie D, ma contemporaneamente ha dovuto affrontare una serie di difficoltà interne che hanno portato a una profonda crisi societaria.

Nel giugno 2024, però, si è aperta una nuova fase grazie alla presentazione di un rinnovato assetto dirigenziale italo-argentino. La presidenza è stata affidata a Maximiliano Sosa, affiancato dal vicepresidente Ariel Ojeda. La nuova gestione ha annunciato un progetto ambizioso a medio-lungo termine, mirato a valorizzare i giovani talenti sudamericani e a costruire un'integrazione solida con la comunità locale.

Enna Calcio

L'Enna Calcio, nato nel 1942, ha recentemente ottenuto importanti risultati nel panorama calcistico siciliano. Durante la stagione 2023-2024, la squadra ha raggiunto la promozione in Serie D, facendo ritorno al massimo campionato dilettantistico dopo un'assenza durata ben 34 anni, sorprendendo all’inizio della stagione anche le quote dei bookmakers su Betway Sports .

Nel marzo 2025, il club ha affrontato un momento cruciale con le dimissioni dell'intero staff tecnico e del direttore sportivo, evento che ha segnato l'inizio di una nuova fase nella gestione societaria. Nonostante queste difficoltà, l'Enna Calcio ha mantenuto il proprio impegno verso il settore giovanile, instaurando collaborazioni con realtà locali come Sant'Anna e Villarosa per favorire la crescita dei giovani talenti nel territorio ennese.

Licata Calcio

Il Licata Calcio, storica realtà calcistica siciliana nata nel 1931, è impegnato da alcuni anni in un percorso di rinnovamento e sviluppo. A luglio 2021, l'ASD Licata Calcio ha assunto la gestione quinquennale dello Stadio Comunale "Dino Liotta", con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture e trasformarlo in un luogo di riferimento per la comunità locale.

Uno dei punti di forza della società è l'attenzione dedicata al settore giovanile, che trova riscontro nella stagione 2024-2025, in cui la squadra ha registrato buone prestazioni nel campionato di Serie D, raggiungendo una solida posizione a metà classifica.

Nissa F.C

La Nissa Football Club, fondata nel 1929, rappresenta una realtà storica nel panorama calcistico di Caltanissetta, avendo vissuto numerose tappe importanti nell'ambito del calcio siciliano.

Nel luglio 2023, l'imprenditore Luca Giovannone ha assunto la carica di presidente e socio di maggioranza del club, segnando un punto di svolta fondamentale per la società. Durante la stagione 2023-2024, la squadra ha trionfato nel campionato di Eccellenza, registrando una media punti straordinaria e ottenendo la promozione in Serie D, interrompendo undici anni di assenza da quella categoria.

Nuova Igea Virtus

La Nuova Igea Virtus, nata nel 2023, è una squadra di calcio con sede a Barcellona Pozzo di Gotto. Durante la stagione 2023-2024, ha conquistato la promozione in Serie D, ritornando al massimo livello del calcio dilettantistico dopo un lungo periodo di assenza.

La società ha dimostrato un forte impegno nel settore giovanile, avviando una collaborazione strategica con l'Academy Barcellona per costruire una struttura più solida e competitiva.

Per sostenere lo sviluppo del club, sono stati realizzati interventi significativi allo stadio D'Alcontres-Barone, che ora dispone di tutte le certificazioni necessarie per ospitare le partite di Serie D.

Paternò Calcio

Il Paternò Calcio ha vissuto un 2024 da incorniciare. La squadra ha celebrato un doppio trionfo, conquistando il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti, risultati che le hanno garantito la promozione in Serie D.

Nel giugno dello stesso anno, il Paternò ha stretto un accordo pluriennale con il Catania FC, con l'obiettivo di potenziare lo sviluppo tecnico e formativo dei giovani talenti del territorio.

Ragusa Calcio

Il Ragusa Calcio dopo aver conquistato un quarto e un quinto posto nel campionato regionale, nella stagione 2021-2022, ottiene un doppio successo: vince il proprio girone di Eccellenza, guadagnandosi il ritorno in Serie D dopo otto anni di assenza, e si aggiudica la Coppa Italia di categoria.

ha avviato un importante processo di rinnovamento a partire dal 2024. Durante l'estate di quell'anno, l'ASD Ragusa Calcio 1949 ha accolto nuovi presidenti, Gaetano Cutrufo e Francesco Coppa, figure dotate di consolidata esperienza nel calcio professionistico.

Questi interventi confermano le ambizioni del Ragusa Calcio di scalare le categorie del panorama calcistico italiano, grazie a una gestione societaria strutturata e a investimenti mirati per rafforzare la rosa.

Sancataldese Calcio

La Sancataldese Calcio, fondata nel 1949 e con sede a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Nella stagione 2024-2025 partecipa al campionato di Serie D, confermando il proprio impegno nell'investire sui giovani talenti. A gennaio 2025, la squadra era in testa alla classifica del progetto "Giovani D Valore" con 550 punti, davanti a Licata (500) e Nuova Igea Virtus (483).

Siracusa Calcio

Nella stagione 2022-2023, il Siracusa ha raggiunto un importante traguardo con la promozione in Serie D, dimostrando grande determinazione e ambizione. Guardando avanti alla stagione 2024-2025, il club punta a conquistare il campionato di Serie D grazie a una squadra rafforzata da giocatori di grande qualità.

Parallelamente, la società ha intrapreso progetti ambiziosi che mirano a consolidare la crescita del club, come riportato dall’ex portiere e ora dirigente Walter Zenga. Tra questi spicca la costruzione di un nuovo stadio da 15.000 posti, che dovrebbe essere inaugurato nel 2026. Inoltre, si lavora per trasformare il Siracusa in una polisportiva che abbracci diverse discipline, come il basket femminile a Priolo. Sul fronte dell’identità del club, è stato annunciato il ritorno del logo storico con il leone, emblema tradizionale del team, insieme alla prossima apertura di uno storeufficiale e alla creazione di un museo dedicato alla storia del Siracusa Calcio.

Castelvetrano Calcio

Il calcio a Castelvetrano ha radici profonde, consolidandosi negli anni attraverso la storica squadra Folgore Calcio Castelvetrano. Fondata nel 1945, la Folgore ha partecipato a diversi campionati nazionali, inclusa la Serie D, e attualmente gareggia nel campionato di Eccellenza Siciliana.

Le partite casalinghe si svolgono nello stadio comunale "Paolo Marino". Nel panorama calcistico locale, un'importante novità è arrivata nell'ottobre 2024 con la nascita dell'ASD Castelvetrano 2024, una nuova società impegnata nel campionato di Terza Categoria. L'iniziativa ha generato un forte entusiasmo nella comunità, creando ulteriori opportunità per i giovani di vivere e coltivare la loro passione per il calcio.

Sul fronte delle infrastrutture, nel dicembre 2024 lo stadio "Paolo Marino" è stato affidato temporaneamente alla gestione dell'ASD Folgore Calcio Castelvetrano. Questo accordo ha permesso alla squadra di usufruire stabilmente dell'impianto per allenamenti e competizioni ufficiali, mentre il Comune trae vantaggio dal contributo diretto nella manutenzione della struttura.