Tommina, la cagnetta di quartiere amata da tutti, investita senza pietà

di: Redazione - del 2025-08-04

I bambini della via delle Tamerici, una traversa di via Seggio sono straziati dalla disperazione, per la scomparsa di Tommina, una cagnetta di quartiere amata da tutti. I bambini erano particolarmente legati alla cagnolina che è stata investita sabato sera intorno alle 22:45. I residenti disposti a denunciare l'investitore che, secondo quanto riferito alla redazione non si è neanche fermato.