In un tempo sospeso tra passato e presente: "Lu Catechismu" una fresca brezza di sicilianità

di: Daniela Leggio - del 2025-08-04

Una fresca brezza di sicilianità, risate e una fitta trama di ricordi hanno dato il benvenuto al mese di agosto di Triscina di Selinunte, frazione turistico balneare di quella stessa Castelvetrano che, negli anni Cinquanta, ha visto il debutto, per la prima volta insieme, di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

È stato proprio il teatro a loro dedicato ad ospitare Lu Catechismu, gustosa commedia dialettale in due atti dell’eclettico e instancabile Elio Indelicato, autore e regista.

Ambientata nella Sicilia degli anni Settanta, la scandalosa vicenda di quella “sdisonorata” di Angelina, innamorata di Giovanni Mascalucia, “cani di bancata, vili e caiuni”, si presenta come uno squarcio sulle contraddizioni che, all’epoca, attraversavano l’isola. Da un lato, persisteva una sorta di fiducia nei confronti della Chiesa che, con i suoi precetti e Sacramenti, non solo scandiva le tappe più importanti della vita della comunità ma, per le donne, rappresentava l’unico modo per uscire di casa senza il controllo maschile.

Non mancava l’aspirazione verso il mondo della nobiltà: nonostante un evidente disturbo del linguaggio e, soprattutto, l’assenza di sentimenti sinceri, imparentarsi con il “baruneddu” Giovanni Spoto, oltre a permettere la scalata sociale e la fine delle difficoltà economiche della famiglia, avrebbe dato un lieto fine all’incresciosa vicenda di quella “ricuttara” di Angelina, evitando lo “squarlaccio” di gente “ntrisischenti” come comare Brigida.

Dall’altro, anche la rivoluzione culturale di quegli anni, con la diffusione di movimenti che sfidavano le convenzioni sociali e che, è il caso del femminismo, rivendicavano i diritti delle donne, si affaccia timidamente nei discorsi dei protagonisti, quasi a fare da eco alla coeva rivoluzione di Franca Viola e alla riforma del diritto di famiglia. Ieri come oggi, non mancano i commenti sul malgoverno e il ricorso a escamotage, come quello della calamita, per meglio riuscire a sbarcare il lunario, anche ricorrendo a piccoli tentativi di corruzione dell’ “esattore” Enel, magari sfruttando il potere inebriante del “rosoliu”. Simpaticissimo Padre La Vela alias Alessandro Danimarca alle prese con problemi di “mobilia“ come dice lui piuttosto che spirituali.

Lo spettacolo, arricchito dai preziosi interventi di personaggi come Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano e di don Giacomo Putaggio, della parrocchia San Francesco di Paola, è anche stato una preziosa occasione per onorare, con una targa celebrativa, la memoria di Peppe Basile, animatore culturale castelvetranese e fondatore della compagnia teatrale “Le maschere di Selinunte”.

Ora, come più di cinquanta anni fa, anche gli attuali attori della compagnia di Basile non hanno perso la capacità di tenere incollato ai gradoni del teatro, per quasi due ore, un pubblico estasiato e divertito. La mamma di Angelina è l’ emblema della donna siciliana che, solo in apparenza, è in posizione di subordine rispetto al marito. Attenta al giudizio della gente e astuta, ad ogni battuta dischiude una sorta di sicilianità bigotta ed esilarante: con una simpaticissima storpiatura afferma di essere “astemica” e, alla notizia della scandalosa situazione in cui si è cacciata la figlia, senza alcuna convinzione, dice di voler inghiottire una “pinnula di sticchinninu”. Il figlio, che “di scola un ni voli mancu a brodu” e, per la terza volta, sta ripetendo la terza media serale, sembra interessato solo a giocare con la “ciunna” e a fare piccoli guai, forse dettati dalla scarsa furbizia.

Hanno funto da cornice alla serata, sapientemente condotta da Filippo Siragusa, le musiche della band folk Sikelìa. Ad inaugurare lo spettacolo è stata la grintosa e coinvolgente voce di Maria Etiopia che, accompagnata sul palco dalla chitarra di Carmine Panico, ha interpretato A Vinninedda di Rosa Balistreri. Una vivace tarantella ha funto da intermezzo ai due atti della commedia che, al suo epilogo, ha nuovamente visto sul palco la cantante folk che, con Ciuri Ciuri, ha fatto cantare l’intera platea del gremito teatro.

L’epilogo della pièce dischiude un inaspettato lieto fine e almeno due piacevoli colpi di scena…

Per noi, semplice pubblico, che in queste roventi serate di agosto siamo alla ricerca del refrigerio di un riso puro, che mai scade nel volgare, è preludio ristoratore sapere che Lu Catechismu andrà nuovamente in scena a S. Ninfa, il prossimo 23 agosto.