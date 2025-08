Folgore, al via la seconda settimana di preparazione. Venerdì primo test nel triangolare "Franco Lombardo"

di: Elio Indelicato - del 2025-08-04

Prima settimana di preparazione atletica per la Folgore agli ordini di mister Carmelo Di Salvo che si è svolta al Paolo Marino di Castelvetrano, molti i giovani che si stanno impegnando per ripagare la fiducia che la dirigenza ha posto nei loro confronti. Nelle ultime ore si è appreso che il centrocampista castelvetranese Giovanni Lupo, classe 2004, ha accettato l'offerta ed ha fatto ritorno in maglia rossonera. Lupo, protagonista nella vittoria del campionato di Promozione, venne riconfermato in Eccellenza, nella scorsa stagione ha ben figurato tra le file della Margheritese.

C'è attesa per il triangolare che si disputerà il prossimo 8 agosto al Paolo Marino che vedrà la Folgore affrontare il Bagheria 90011 ed il Montelepre. Manifestazione in ricordo del compianto Franco Lombardo, primo presidente del sodalizio nel 1945 e fondatore del Gruppo Sportivo Folgore. Un'occasione importante per mister Di Salvo che comprenderà, a parte lo stato di forma dei suoi, anche il livello tecnico della squadra. Permane un forte scetticismo fra i tifosi, principalmente sui social, che vorrebbero l'arrivo di alcuni elementi di esperienza. Bocche cucite in dirigenza su possibili innesti, certo è che qualche giocatore di spessore non guasterebbe. Il campionato di Eccellenza è pieno di insidie, e soprattutto all'inizio della stagione, le ambizioni di molte squadre sono apertamente dichiarate con colpi di mercato altisonanti. Il mercato aperto, tra svincoli e rescissioni, permette di poter aggiustare la rosa in qualsiasi momento ma solitamente chi ben comincia è a metà dell'opera.

La linea di austerity sposata dalla società è un punto rigorosamente affermato dall'attuale dirigenza presieduta dalla presidente Margherita Barraco e dal Vice Presidente Diego Di Tomaso che da qualche settimana si trova in città per toccare con mano il progetto da lui fortemente voluto. Dai primi test amichevoli si capirà la bontà dell'organico e se bisognerà puntellare con qualche giocatore di spessore.