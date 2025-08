Castelvetrano ricorda, Bernardo Catanzaro, il mistero controverso

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-08-05

Castelvetrano e i misteri, una storia affascinante. Di questa città si dice di tutto, qualsiasi cosa che faccia rumore. Gli argomenti non mancano. Dal 1299 ad oggi sono accadute tante cose, forse fin troppe. E allora torniamo indietro nel tempo, precisamente nel XVII secolo. Un periodo di grande splendore, dove arte e architettura trovano gli spazi dovuti. Nella scuola dei Ferraro di Giuliana (artisti di fama), un giovincello si afferma per le sue doti di scultore. Lui è di Castelvetrano. Si chiama Bernardo Catanzaro.

Le notizie scarseggiano, sono ridotte al lumicino. Si parla un gran bene. Ha doti eccezionali, uno stuccatore che si farà nel tempo. Fonti storiche affermano che lavori in un gruppo consolidato. Di questo fanno parte: Antonino Ferraro Junior, Giuseppe Ferraro e lo stesso Bernardo Catanzaro. Se dei primi non mancano le “certezze storiche”, di quest’ultimo non si conoscono neppure le basi. Lo stesso Sarullo, appassionato di storia e autore di numerose ricerche, non riesce a darsi una spiegazione. Sappiamo - grazie agli studi dello storico Vincenzo Napoli - dell’importanza rivestita da Antonino Ferraro Junior. Quest’ultimo fu autore di alcuni lavori interessanti all’interno della Chiesa Madre e del cappellone della Chiesa di S. Giuseppe.

E del nostro concittadino? Poco e nulla. Di quel poco prendiamo la parte buona. Quale? Il mistero che aleggia nell’atto del notaio marsalese Onofrio Alagna. Lo stesso fu rogato in data 18 novembre 1660. Un certo Francesco de Lazzaro, cittadino marsalese residente a Castelvetrano, assunse l’impegno con la badessa del monastero di San Pietro di Marsala, Suor Francesca Bianco e Cappasanta, a “fare stucchiare la chiesa di detto monastero di stucco finissimo” nonché a far eseguire “quelle statue che piaciranno a detta reverenda abbatissa” per una mercede giornaliera di 13 tari.

Le ricerche dello studioso A.G. Marchese danno una certa speranza, alimentano un ottimismo fin troppo smisurato. Quest'ultimo (il Marchese) - nonostante le fonti in suo possesso, non è riuscito a inquadrare la figura dello stuccatore castelvetranese. Anzi, a dirla tutta, aleggia il mistero. Infatti, nell’atto di ratifica del suddetto contratto, stipulato dal medesimo notaio Alagna in data 29 marzo 1661, non compare il suo nome. E allora sorge spontanea una domanda, un dubbio amletico: “come mai?”. I dubbi possono essere spazzati, o almeno condotti a delle interpretazioni. Una dimenticanza? O forse lo stesso concittadino si ammalò prima della ratifica (vedasi le date).

Tesi avvalorata dalla morte avvenuta il 3 marzo del 1661 (atto di morte presente nell’Archivio Parrocchiale della Chiesa Madre). Dietro al personaggio, figlio di un’epoca passata e abbastanza

celebrata, si nasconde una vita artistica poco considerata. Oltre alla mancanza di approfondimenti, l’assenza di documenti rende "quasi" impossibile avere certezze al riguardo. Di certo possiamo affermare che Bernardo Catanzaro entra di diritto nella storia castelvetranese.