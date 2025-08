Prosegue senza sosta la sistemazione della segnaletica a terra a Castelvetrano e borgate

di: Redazione - del 2025-08-06

Gli ex ausiliari del traffico da mesi lavorano per il ripristino della segnaletica stradale a terra a Castelvetrano e nelle borgate. Nelle scorse ore gli operatori addetti alla segnaletica stradale del comune di Castelvetrano sono stati impegnati a Triscina nella via del Mediterraneo e nelle strade numero 6 e 23. Sistemate in particolare le strisce pedonali per la sicurezza dei pedoni. A svolgere le opere Gaspare Russo, Giacomo Gucciardo, Baldo Scotti, Giuseppe Fichera, Francesco Scaturro, Salvatore Ferro, Fortunato Bua e Paolo Notarnicola.