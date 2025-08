Partita la vendemmia 2025 nella Sicilia occidentale, attesa grande qualità di prodotto

(fonte: GdS.it) - del 2025-08-06

La vendemmia 2025 nella Sicilia Occidentale si preannuncia con ottime aspettative, segnando un ritorno alla normalità nei tempi di raccolta rispetto all'anno precedente. L'equilibrio climatico, l'integrità fitosanitaria delle uve e un inizio vendemmiale creano le basi per una raccolta di grande qualità.

«Le condizioni sono state particolarmente favorevoli: il clima mite, unito alle piogge abbondanti, in particolare quelle del 15 maggio, ha permesso uno sviluppo vegeto-produttivo eccellente per le viti – commenta Filippo Buttafuoco, agronomo di Cantine Settesoli -. Questa combinazione ideale ha garantito che i vigneti e le uve si presentassero in un ottimo stato fitosanitario, senza particolari criticità. Il risultato attuale è anche frutto della costante attenzione e della cura meticolosa dei viticoltori locali nei trattamenti. Per quanto riguarda le stime produttive, si prevede una quantità di uva nella media per la vendemmia 2025. Sebbene l'anno precedente avesse lasciato intravedere un aumento rispetto al 2023, per questa stagione si mantiene una certa cautela», conclude Buttafuoco.