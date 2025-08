Microcar contromano su A29, l'intervento dei finanzieri e il pianto liberatorio delle due ragazzine

di: Elio Indelicato - del 2025-08-06

Tragedia sfiorata nei pressi dello svincolo A 29 Palermo - Mazara del Vallo, entrata Castelvetrano per la prontezza di spirito dei militari dei Baschi Verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Gela. Una microcar che procedeva contromano sull’autostrada, è stata bloccata dai Finanzieri che erano impegnati nel servizio di scorta del procuratore di Gela, Salvatore Vella, impedendo che venisse travolta dai mezzi che percorrevano nella giusta corsia di marcia la superstrada.

Il fatto è avvenuto intorno lunedì alle 18,30 vicino allo svincolo di Castelvetrano. La scorta del Magistrato improvvisamente ha notato che due autoarticolati improvvisamente avevano deviato la loro traiettoria come per evitare un pericolo ed in effetti era una microcar con a bordo due ragazze 17enni di Mazara del Vallo che transitavano la A29 contromano.

I militari della Guardia di finanza con i lampeggianti e sirena accesa si sono posizionati di traverso sulla corsia di sorpasso, in direzione di Mazara del Vallo, per "proteggere" la microcar ed evitare impatti con altri veicoli. La macchinina una volta bloccata riesce a fare un'inversione di marcia ed a uscire dallo svincolo di Castelvetrano, "scortata" dalla Finanza. Fuori dall'autostrada le ragazze sono state raggiunte dai genitori e familiari, scoppiando a piangere per la paura. Le due famiglie hanno ringraziato i due finanzieri di Gela, consapevoli del rischio che loro figlie hanno corso.

C’è da capire come mai la guidatrice del piccolo mezzo abbia imboccato lo svincolo autostradale, dove pensavano di andare e se erano a conoscenza che quel piccolo mezzo non può percorrere le autostrade. Ci sono in tal senso indagini in corso sempre da parte della Guardia di Finanza. La notizia sui social ha messo il dito sulla conoscenza o meno di questi adolescenti, del Codice della strada, del fatto che dentro questo piccoli abitacoli e senza casco si sentano piu sicuri e se questo episodio non spinga a riflessioni sull’opportunità di una sospensione del patentino.

Altri sulla rete danno le colpe ai genitori troppo permissivi sulle richieste dei figli non percependo i rischi che corrono e fanno correre agli altri.