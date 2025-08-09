Tre Fontane, spedizione punitiva contro cuoco di un ristorante a colpi di mazze da baseball

di: Redazione - del 2025-08-09

Ieri sera a Tre Fontane una lite fra il cuoco di un ristorante ed un dipendente di un altro locale è stata seguita da una vera e propria spedizione punitiva da parte di alcuni soggetti che con il volto coperto hanno aggredito l'uomo a colpi di mazze da baseball.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento del ferito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano ed i Carabinieri per comprendere le cause che hanno scatenato l'aggressione ed individuare i componenti del raid punitivo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione pare che il diverbio, poi degenerato in una vera e propria lite, sia nato fra il cuoco del ristorante ed un dipendente di un altro locale di origine extracomunitaria , quest'ultimo si sarebbe scagliato, per motivi ancora sconosciuti, contro il collega. Poi l'arrivo di altri soggetti.